Над российскими регионами сбили 83 дрона ВСУ
16 декабря 202508:51
Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
За прошедшую ночь военные ликвидировали 64 дрона в Брянской области, девять – в Калужской, пять – в Смоленской. Кроме того, два БПЛА сбили в Московском регионе, в том числе один летевший на Москву дрон, еще два - над Крымом, один – над Тверской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили летевший на Москву БПЛА, пишет 360.ru.
