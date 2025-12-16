Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной

Суд первой инстанции отказал Полине Лурье, покупательнице квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, во взыскании с певицы средств, составляющих стоимость недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, отказывая во взыскании убытков с Долиной, суд решил, что деньги за квартиру получили мошенники в результате совершения преступления. Инстанция постановила, что Лурье «не лишена возможности» предъявить требования к злоумышленникам о возмещении.

Ранее защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье по делу о праве собственности на проданную квартиру певицы, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС
