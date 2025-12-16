Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной
Суд первой инстанции отказал Полине Лурье, покупательнице квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, во взыскании с певицы средств, составляющих стоимость недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, отказывая во взыскании убытков с Долиной, суд решил, что деньги за квартиру получили мошенники в результате совершения преступления. Инстанция постановила, что Лурье «не лишена возможности» предъявить требования к злоумышленникам о возмещении.
Ранее защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье по делу о праве собственности на проданную квартиру певицы, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной
- Зеленский отказался выводить войска из Донбасса после переговоров с США
- Правозащитник: Тысячи россиянок оказались в рабстве в Юго-Восточной Азии
- В ВОЗ назвали гонконгский грипп доминирующим штаммом в России
- МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Напсо
- «Роскосмос»: Байконур будет готов к первому пуску к концу зимы 2026 года
- В Бразилии из-за ветра упала копия статуи Свободы
- Профсоюза «Учитель»: Педагоги по всей России могут добиться перерасчета окладов
- Перечислены регионы с самими недоступными ценами на такси
- Россиянам могут запретить самостоятельное восхождение на сложные вершины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru