Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной

По данным агентства, отказывая во взыскании убытков с Долиной, суд решил, что деньги за квартиру получили мошенники в результате совершения преступления. Инстанция постановила, что Лурье «не лишена возможности» предъявить требования к злоумышленникам о возмещении.

Ранее защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье по делу о праве собственности на проданную квартиру певицы, пишет 360.ru.

