В МВД рассказали о мошенничестве под видом работодателей

Мошенники под видом работодателей либо сотрудников службы безопасности требуют от россиян включать демонстрацию экрана и показывать свои чаты, настройки конфиденциальности и местоположение на карте. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты... настройки конфиденциальности и активные сеансы; местоположение», - предупредили в ведомстве.

Злоумышленники под видом формальной процедуры получают доступ к переписке жертвы, данным ее аккаунтов, кодам для авторизации.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать для своих схем блокировку карт, которой добиваются посредством звонка на горячую линию банка, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоМВД

