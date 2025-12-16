В МВД рассказали о мошенничестве под видом работодателей
Мошенники под видом работодателей либо сотрудников службы безопасности требуют от россиян включать демонстрацию экрана и показывать свои чаты, настройки конфиденциальности и местоположение на карте. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Под предлогом "проверки на лояльность" или "подтверждения отсутствия связей с конкурентами" у пользователя требуют включить демонстрацию экрана и последовательно показать: личные чаты... настройки конфиденциальности и активные сеансы; местоположение», - предупредили в ведомстве.
Злоумышленники под видом формальной процедуры получают доступ к переписке жертвы, данным ее аккаунтов, кодам для авторизации.
Ранее стало известно, что мошенники начали использовать для своих схем блокировку карт, которой добиваются посредством звонка на горячую линию банка, пишет 360.ru.
