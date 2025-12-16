В Донецке женщина пострадала из-за атаки БПЛА
16 декабря 202508:42
Один человек пострадал при атаке со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, БПЛА ударил по Киевскому району Донецка.
«Повреждено остекление многоквартирных домов по проспекту Киевскому. Также пострадала женщина 1943 года рождения», - подчеркнул Кулемзин.
Ранее в хуторе Екатериновка Белгородской области ребенок пострадал после удара беспилотника ВСУ по частному дому, пишет 360.ru.
