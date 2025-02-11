Трамп заявил, что по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс

По урегулированию ситуации вокруг Украины есть прогресс, сообщил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

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«На прошедшей неделе достигли значительно прогресса», — заявил глава государства. Он отметил, что взаимодействие осуществляется как с Москвой, так и Киевом. Трамп надеется на проведение переговоров и думает, что это произойдет.

Глава Госдепа США Марк Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта вокруг Украины станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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