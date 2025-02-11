Трамп заявил, что по украинскому урегулированию достигнут значительный прогресс
11 февраля 202505:35
По урегулированию ситуации вокруг Украины есть прогресс, сообщил телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.
«На прошедшей неделе достигли значительно прогресса», — заявил глава государства. Он отметил, что взаимодействие осуществляется как с Москвой, так и Киевом. Трамп надеется на проведение переговоров и думает, что это произойдет.
Глава Госдепа США Марк Рубио заявил, что мирное урегулирование конфликта вокруг Украины станет главной темой Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru