Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
Экс-глава Белого дома, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис заявил, что желает провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным, если выиграет президентскую гонку.
«Я знаю и Путина, и Зеленского. Они уважают меня. Если я выиграю, то позвоню обоим, и мы проведем переговоры», — указал бывший президент. По его словам, мир находится «на грани Третьей мировой». Трамп отметил, что нынешняя американская администрация не делает попыток остановить эскалацию.
Политик заявил, что хочет остановить войну и спасти человеческие жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
- Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву
- Алаудинов рассказал о роли иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
- Суд допросил сестер Хачатурян на процессе против их отца
- Продано письмо Эйнштейна о планах нацистов создать ядерную бомбу
- Харрис: Трамп продал США Китаю
- Взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России
- Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области
- Штурм курского села российскими бойцами попал на видео
- В ходе контрнаступления под Курском в плен попали бойцы ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru