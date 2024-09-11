Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Экс-глава Белого дома, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис заявил, что желает провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидером России Владимиром Путиным, если выиграет президентскую гонку.

Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине

«Я знаю и Путина, и Зеленского. Они уважают меня. Если я выиграю, то позвоню обоим, и мы проведем переговоры», — указал бывший президент. По его словам, мир находится «на грани Третьей мировой». Трамп отметил, что нынешняя американская администрация не делает попыток остановить эскалацию.

Политик заявил, что хочет остановить войну и спасти человеческие жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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