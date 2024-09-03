Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него есть план по разрешению конфликта на Украине, однако раскрывать детали он отказался, сославшись на необходимость сохранить элемент неожиданности.
Соответствующее заявление он сделал в интервью на подкасте Лекса Фридмана. Трамп также отметил, что имеет в том числе идеи по поводу Китая, но раскрывать их пока тоже не намерен.
Трамп ранее утверждал, что если бы он был президентом, конфликт на Украине не начался бы. Он пообещал, что в случае своего переизбрания сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, заявив, что проблема слишком сложна для решения в столь короткие сроки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО
- Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине
- Зеленский заявил о планах по удержанию захваченных территорий в Курской области
- Россиянин Чуркин завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде в Париже
- Генерал Попов потребовал допросить бывших сослуживцев в качестве свидетелей
- Госдеп США заявил о важности соблюдения Монголией международных обязательств
- Маск заявил, что не включил Starlink у Крыма для атаки ВСУ из-за санкций США
- Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
- Ростислава Шурму уволили с поста замглавы офиса президента Украины
- Кологривый назвал съемки в роддоме самым запоминающимся моментом «Комбинации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru