Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него есть план по разрешению конфликта на Украине, однако раскрывать детали он отказался, сославшись на необходимость сохранить элемент неожиданности.

Соответствующее заявление он сделал в интервью на подкасте Лекса Фридмана. Трамп также отметил, что имеет в том числе идеи по поводу Китая, но раскрывать их пока тоже не намерен.

Трамп: Ладить с Россией - это хорошо

Трамп ранее утверждал, что если бы он был президентом, конфликт на Украине не начался бы. Он пообещал, что в случае своего переизбрания сможет разрешить конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это, заявив, что проблема слишком сложна для решения в столь короткие сроки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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