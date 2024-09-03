Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него есть план по разрешению конфликта на Украине, однако раскрывать детали он отказался, сославшись на необходимость сохранить элемент неожиданности.

Соответствующее заявление он сделал в интервью на подкасте Лекса Фридмана. Трамп также отметил, что имеет в том числе идеи по поводу Китая, но раскрывать их пока тоже не намерен.