Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву

Политик заявил, что хочет остановить войну и спасти человеческие жизни. Он пообещал завершить конфликт еще до вступления в должность президента США в случае победы на ноябрьских выборах.

Ранее Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

