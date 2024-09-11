Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву

Экс-глава Белого дома, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис ответил на вопрос о том, желает ли он победы Украине.

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Политик заявил, что хочет остановить войну и спасти человеческие жизни. Он пообещал завершить конфликт еще до вступления в должность президента США в случае победы на ноябрьских выборах.

Ранее Трамп заявил, что имеет план по достижению мира на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАСпецоперацияУкраинаДональд Трамп

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