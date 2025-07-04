Вашингтон мог принять решение о приостановке поставок оружия Киеву в качестве уступки Москве, пишет немецкое издание Junge Welt. При этом Трамп позднее сообщил, что США продолжают поставлять оружие Киеву. Американский лидер сделал такое заявление после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые Белый дом назвал не очень результативными.

ПУТИН И ТРАМП

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продолжался почти час, в ходе него, в том числе, была затронута тема конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Помощник президента отметил, что Трамп вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации. В свою очередь Путин заявил о продолжении поиска политического переговорного урегулирования конфликта и подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей СВО.

Ушаков назвал договор двух лидеров «откровенным, деловым и конкретным» и сообщил, что главы двух государств продолжат свое общение.

После этого Дональд Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании конфликта вокруг Украины. Президент США выразил мнение, что во время разговора с главой России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

«Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня», — отметил Трамп.

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что Москва не собирается отступать от поставленных целей специальной военной операции.

Отмечается, что главы государств в ходе разговора с президентом США не затрагивали тему приостановки поставок Вашингтоном вооружения на Украину.

Американские власти продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение запасов, сообщил позднее журналистам президент США Дональд Трамп.