Трамп «возобновил» поставки оружия Киеву после разговора с Путиным
Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов. При этом Киев без поддержки Вашингтона продержится не больше двух месяцев, говорят эксперты.
Вашингтон мог принять решение о приостановке поставок оружия Киеву в качестве уступки Москве, пишет немецкое издание Junge Welt. При этом Трамп позднее сообщил, что США продолжают поставлять оружие Киеву. Американский лидер сделал такое заявление после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые Белый дом назвал не очень результативными.
ПУТИН И ТРАМП
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа продолжался почти час, в ходе него, в том числе, была затронута тема конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник президента отметил, что Трамп вновь потребовал в кратчайшие сроки заявить боевые действия в зоне спецоперации. В свою очередь Путин заявил о продолжении поиска политического переговорного урегулирования конфликта и подчеркнул, что Россия продолжит добиваться целей СВО.
Ушаков назвал договор двух лидеров «откровенным, деловым и конкретным» и сообщил, что главы двух государств продолжат свое общение.
После этого Дональд Трамп заявил журналистам о недовольстве положением дел в урегулировании конфликта вокруг Украины. Президент США выразил мнение, что во время разговора с главой России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.
«Нет, я не добился никакого прогресса с ним сегодня», — отметил Трамп.
Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что Москва не собирается отступать от поставленных целей специальной военной операции.
Отмечается, что главы государств в ходе разговора с президентом США не затрагивали тему приостановки поставок Вашингтоном вооружения на Украину.
Американские власти продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на истощение запасов, сообщил позднее журналистам президент США Дональд Трамп.
По его словам, экс-президент Джо Байден «опустошил нашу собственную страну». Так Трамп ответил на вопрос о поставках оружия на Украину.
УКРАИНА И ОРУЖИЕ
До этого сообщалось, что США приостановили поставки оружия Украины. Представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу NBC, что такое решение было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место».
Украину ждет мрачная расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева, пишет британский журнал The Economist. Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе.
Украина продержится максимум два месяца без поставок США, заявил НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«Если США прекратят поставки Украине, она продержится максимум месяц-два. Она держится за счет средств, которые поставляют страны НАТО во главе с Вашингтоном. За время спецоперации очень много оружия и техники было уничтожено на поле боя. Мы перемололи вооружение, которое поставляли Киеву страны НАТО, у них арсеналы все уже пустые, оборонка не справляется. Это угрожает национальной безопасности самих стран НАТО», - объяснил он.
По его словам, Трампу приходится решать проблемы, которые достались ему в наследство от Байдена.
«Страны НАТО во главе с США брали эти средства во всех странах, ПВО брали в Австралии, например. Наступило такое время, когда страны не могут обеспечивать безопасность собственных территорий. Поэтому Трамп решил приостановить, провести ревизию, что есть и чего нет, что можно списать на Украину, а самим надо перевооружаться, решил он. При Байдене очень много было потрачено, он на два года вперед отправил средства на Украину. Перед уходом Байдена туда передавалось все в ускоренном варианте», - добавил собеседник НСН.
Американцы потратили больше трех миллионов снарядов на Украине, им потребуется очень много лет, чтобы восполнить свои запасы, рассказал НСН политолог-американист Малек Дудаков.
«В этом решении есть военно-техническая составляющая и политическая. Что касается военно-технической части, у США имеется серьезная проблема с дефицитом вооружений – от артиллерийских снарядов до ракет для систем ПВО. Если мы берем ракеты для Patriot, их производится в США всего около 300 единиц в год, что очень мало. Это не покрывает потребности Украины, Израиля и других союзников США. Что касается артиллерийских снарядов, их производится около 30 тысяч в месяц, при этом американцы потратили больше трех миллионов снарядов на Украине. Им потребуется очень много лет, чтобы восполнять свои запасы. Истощение арсенала Пентагона очень ощущается», - отметил он.
В связи с этим Вашингтон выбирает сосредоточиться на конкуренции с Китаем, а не защищать интересы Киева, добавил политолог.
«Поэтому военное руководство США предлагает сосредоточиться на приоритетных направлениях – это Индо-Тихоокеанский регион, конкуренция с Китаем и Ближний Восток. Основную роль сегодня играет Азия. Распыление ресурсов США приводит к тому, что США отстают в гонке вооружений от Китая. Поэтому я думаю, что это решение не связано лично с конфликтом Трампа и Зеленского, это объективные процессы и причины. Но личный конфликт имеется, это факт, он ухудшает отношения Вашингтона и Киева. Украина будет пытаться на коммерческой основе что-то закупать у США, пользуясь кредитами ЕС, но эти контракты могут исполняться через два и три года», - заключил собеседник НСН.
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