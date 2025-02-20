Трамп вновь заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине
20 февраля 202505:33
Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине.
«Он низок в украинских опросах», — отметил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru