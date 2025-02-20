Трамп вновь заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине.

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«Он низок в украинских опросах», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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