СМИ: Слова Трампа о Зеленском вредят переговорной позиции Киева

Издание пишет, что вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины.

По словам Трампа, такая характеристика связана с тем, что Зеленский отказывается от проведения на Украине выборов, а результаты украинских опросов говорят о том, что у него крайне низкий уровень поддержки среди украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

