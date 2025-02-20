СМИ: Слова Трампа о Зеленском вредят переговорной позиции Киева

Слова американского лидера Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот диктатор, который отказывается от проведения выборов, вредят переговорной позиции Украины, сообщает Washington Post.

Рейтинг Зеленского - 4%: Трамп заявил, что Украине нужны выборы

Издание пишет, что вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины.

По словам Трампа, такая характеристика связана с тем, что Зеленский отказывается от проведения на Украине выборов, а результаты украинских опросов говорят о том, что у него крайне низкий уровень поддержки среди украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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