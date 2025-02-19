Трамп назвал Зеленского отказавшимся от проведения выборов диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский является «диктатором без выборов». Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа

По его словам, такая характеристика связана с тем, что Зеленский отказывается от проведения на Украине выборов, а результаты украинских опросов говорят о том, что у него крайне низкий уровень поддержки среди украинцев.

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», - написал глава Белого дома.

Ранее Зеленский заявил, что опрос Киевского международного института социологии показал, что ему доверяют 57% респондентов, а Трамп живет в дезинформационном пространстве, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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