Трамп: Украине не хватает военных для продолжения конфликта
Бывший лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.
«Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — заявил политик.
Трамп также признал мощь армии России, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, и победу России над Наполеоном.
Ранее Трамп в беседе с украинский президентом Владимиром Зеленским заявил о необходимости закончить конфликт между Москвой и Киевом. Он также напомнил главе государства, что русские победили Гитлера и Наполеона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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