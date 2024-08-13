Трамп: Украине не хватает военных для продолжения конфликта

Бывший лидер США, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.

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«Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — заявил политик.

Трамп также признал мощь армии России, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, и победу России над Наполеоном.

Ранее Трамп в беседе с украинский президентом Владимиром Зеленским заявил о необходимости закончить конфликт между Москвой и Киевом. Он также напомнил главе государства, что русские победили Гитлера и Наполеона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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