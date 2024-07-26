В беседе он заявил о необходимости закончить конфликт между Москвой и Киевом. «Перед вами военная машина... Они [русские] победили Гитлера. Они победили Наполеона... И весеннее наступление [ВСУ] так и не материализовалось», — заявил Трамп.

При этом экс-президент назвал американского лидера Джо Байдена одним из виновников конфликта.

Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

