Трамп напомнил Зеленскому, что русские победили Гитлера и Наполеона
Бывший американский лидер Трамп в эфире Fox News рассказал про телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В беседе он заявил о необходимости закончить конфликт между Москвой и Киевом. «Перед вами военная машина... Они [русские] победили Гитлера. Они победили Наполеона... И весеннее наступление [ВСУ] так и не материализовалось», — заявил Трамп.
При этом экс-президент назвал американского лидера Джо Байдена одним из виновников конфликта.
Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru