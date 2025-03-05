Трамп рассказал о письме от Зеленского о готовности к переговорам
5 марта 202506:50
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского.
В нем сказано о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
По словам Трампа, настало время остановить это безумие, убийства и бессмысленный конфликт.
Ранее Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке, произошедшей во время его встречи с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, однако извинений не принес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru