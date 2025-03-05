СМИ: Зеленский умолял Трампа найти путь к миру

Таким образом, он умоляет дать еще один шанс на более конструктивные отношения в будущем. Украинский лидер пресмыкается перед главой Белого дома, признавая главную роль, которую Трамп сыграл в защите Киева, отмечает издание.

Ранее Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке, произошедшей во время его встречи с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, однако извинений не принес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

