СМИ: Зеленский умолял Трампа найти путь к миру

Сожаления, которые президент Украины Владимир Зеленский выразил из-за ссоры в Белом доме, говорят о том, что он заметно преобразился и теперь отчаянно пресмыкается перед президентом США Дональдом Трампом, сообщает PJ Media.

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Таким образом, он умоляет дать еще один шанс на более конструктивные отношения в будущем. Украинский лидер пресмыкается перед главой Белого дома, признавая главную роль, которую Трамп сыграл в защите Киева, отмечает издание.

Ранее Зеленский заявил, что сожалеет о перепалке, произошедшей во время его встречи с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, однако извинений не принес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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