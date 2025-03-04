Зеленский выразил сожаление из-за спора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в соцсети Х, что сожалеет о перепалке, произошедшей во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, однако извинений не принес.

Он отметил, что ситуацию необходимо исправить.

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Переговоры 28 февраля изначально планировались для подписания соглашения по редкоземельным металлам, однако они переросли в спор, после чего Трамп потребовал от Зеленского покинуть резиденцию. Сделка по ресурсам была сорвана.

Глава Белого дома позже заявил, что Зеленский не готов к миру и продемонстрировал неуважение к США. Советник президента Майкл Уолц уточнил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров, если украинский лидер изменит свою позицию, принесет извинения, подпишет соглашение и выразит готовность к мирным переговорам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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