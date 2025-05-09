Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине

По его словам, к этому можно прийти очень быстро. Президент указал, что переговоры России и Украины продолжаются. Глава государства выразил надежду на установление приемлемого прекращения огня, за соблюдением которого будут наблюдать.

Трамп отметил, что сохраняет приверженность достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной вместе с Европой.

По словам политика, он намерен обратиться к руководству Китая с просьбой содействовать в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

