Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине
Американский лидер Дональд Трамп призвал в соцсети Truth Social к прекращению огня на Украине на 30 дней.
По его словам, к этому можно прийти очень быстро. Президент указал, что переговоры России и Украины продолжаются. Глава государства выразил надежду на установление приемлемого прекращения огня, за соблюдением которого будут наблюдать.
Трамп отметил, что сохраняет приверженность достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной вместе с Европой.
По словам политика, он намерен обратиться к руководству Китая с просьбой содействовать в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru