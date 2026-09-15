Будет дефицит? К чему приведет контроль цен на все лекарства
Виктор Дмитриев заявил НСН, что ФАС начинает контролировать цены на все группы лекарств, но в этом необходим баланс.
Если контролировать цены на все лекарства, это может привести к дефициту по ряду позиций, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«У нас есть препараты из перечня необходимых, цены на них фиксированы, поднимать их нельзя. Проверить это можно в любой аптеке. Если вы что-то такое выявляете, вы имеете право пожаловаться на это. Есть препараты, которые не входят в этот список, цены на них определяет рынок. Но ФАС теперь собирается контролировать цены и на эти препараты. Теперь компании будут вынуждены обосновывать ту или иную цену, будут даны рекомендации. Первые расследования прошли, компаниям дали рекомендации, после чего цены они вернули к прежнему уровню. Опыт Турции говорит о том, что это может привести к дефициту, так как компании не будут работать в убыток. Нужно найти оптимальный способ, договориться со всеми участникам рынка», - рассказал он.
Перебои с поставками лекарств бывают в конкретных аптеках, это локальные и временные проблемы, дефицита нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
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