Как фармацевтические склады защищаются от атак БПЛА
Виктор Дмитриев заявил НСН, что требуются дополнительные финансовые вложения, технические и строительные решения.
Фармацевтические склады сегодня дополнительно защищаются от атак БПЛА, в большей степени ответственность лежит на самом бизнесе, заявил генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«К сожалению, сегодня мы в целом сталкиваемся с террористическими атаками на склады и на производство. Мы вынуждены задумываться о защите наших объектов, это требует дополнительных финансовых вложений, технических или даже строительных решений. Сегодня мы работаем в этом направлении. На случай ЧП мы постараемся все сохранить. Есть помощь государства в этом вопросе, но львиная доля ответственности ложится на плечи бизнеса», - рассказал он.
С началом осеннего сезона традиционно растет спрос на лекарства: россияне готовятся к всплеску ОРВИ, гриппа и других сезонных заболеваний. При этом фармацевтический рынок в 2026 году демонстрирует неоднозначную динамику. По итогам 2025 года объем российского фармрынка вырос на 17% и достиг 3,34 трлн рублей.
Однако рост в денежном выражении не означает увеличения доступности лекарств. В первом полугодии 2026 года продажи препаратов в российских аптеках в натуральном выражении снизились на 3,1% — до 2,35 млрд упаковок. Одновременно эксперты отмечают постепенное вымывание из ассортимента наиболее дешевых препаратов: в частности, лекарств стоимостью до 200 рублей.
На этом фоне осенью особенно остро встает вопрос доступности привычных препаратов. Пациенты сталкиваются с временным отсутствием отдельных позиций, необходимостью искать лекарства в нескольких аптеках и переходить на аналоги.
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