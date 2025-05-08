Трамп заявил о намерении привлечь Китай к урегулированию конфликта на Украине

Трамп заявил, что остановка конфликта стала бы серьезным достижением и выразил уверенность в том, что США находятся близко к цели. По его словам, американский спецпредставитель Стивен Уиткофф активно участвует в переговорном процессе и поддерживает рабочие контакты как с российской, так и с украинской стороной. Президент добавил, что оценивает шансы на успешное завершение диалога как высокие.

Американский лидер также предположил, что Россия, по его мнению, могла бы установить контроль над всей территорией Украины, если бы США не вмешались. Он отметил, что часть средств, направленных на поддержку Киева, удалось компенсировать за счёт договорённостей по природным ресурсам, передает «Радиоточка НСН».

