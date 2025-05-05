Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным

При этом глава Белого дома отказался сообщать детали. Он сообщил о проведенных на прошедших выходных «очень хороших» разговорах по России и Украине.

Трамп отметил, что между сторонами сохраняется много ненависти.

Ранее президент США сказал, что главы Евросоюза просили позвонить Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

