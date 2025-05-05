Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным
5 мая 202505:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что идут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
При этом глава Белого дома отказался сообщать детали. Он сообщил о проведенных на прошедших выходных «очень хороших» разговорах по России и Украине.
Трамп отметил, что между сторонами сохраняется много ненависти.
Ранее президент США сказал, что главы Евросоюза просили позвонить Путину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru