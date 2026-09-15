УЕФА определил, где пройдут финалы Лиги чемпионов 2028 и 2029 года
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2027/28 состоится в немецком Мюнхене. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как ожидается, игра пройдет 27 мая 2028 года на «Арене Мюнхен». Стадион примет финал Лиги чемпионов уже в третий раз. Решающие матчи турнира проходили на площадке в 2012-м и 2025 годах.
Кроме того, в УЕФА определили место проведения финальной игры Лиги чемпионов 2029 года. Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 2 июня 2029-го. Трофей Лиги чемпионов уже был разыгран на арене в 1989-м и в 1999-м.
Ранее УЕФА предварительно распределил квоты для клубов из России на сезон 2027/28 на случай отмены отстранения от международных турниров.
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