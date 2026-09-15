Эксперт назвала помогающие наладить сон продукты

«Многие привыкли думать, что стакан молока — единственный способ успокоить нервную систему, но растительные продукты справляются с этим не хуже, а иногда и лучше. В них есть натуральные соединения, которые помогают организму расслабиться и подготовиться ко сну», — заявила Махова.

Сделать сон качественнее помогут бананы - природный источник магния и калия, а также богатые триптофаном тыквенные семечки, содержащие магний и мелатонин миндаль и грецкие орехи, вишня и вишневый сок. Кроме того, успокоить нервную систему и снизить тревожность перед сном помогают травяные чаи.

Махова посоветовала перед сном отказаться от плотного ужина, тяжелой и острой еды, продуктов с большим количеством сахара. По словам эксперта, лучше легко перекусить за 1-1,5 часа до сна. Такие перекусы в стоит ввести в ежедневную вечернюю рутину, благодаря этому качество сна может улучшиться уже через несколько дней. Как отметила Махова, важно соблюдать режим, ложась примерно в одно и то же время, чтобы закрепить результат.

Ранее сомнолог Владимир Ковальзон рассказал НСН, что попытка «насильственно уснуть» с помощью гаджетов лишь разгоняет тревогу, что мешает засыпать.

