Певицу Куртукову внесли в базу сайта ГУР Минобороны Украины

В Киеве считают, что исполнительница входит в список самых популярных исполнителей для мероприятий патриотической и народной направленности. В карточке Куртуковой на сайте ГУР указано, что она дает концерты в поддержку российских военных и их семей. А в 2025 году певица приняла участие в проекте «Музыка победы», средства от которого были направлены ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Ранее Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

