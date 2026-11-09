Певицу Куртукову внесли в базу сайта ГУР Минобороны Украины

Российская певица Татьяна Куртукова попала в базу антироссийского портала War and sanctions главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости.

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В Киеве считают, что исполнительница входит в список самых популярных исполнителей для мероприятий патриотической и народной направленности. В карточке Куртуковой на сайте ГУР указано, что она дает концерты в поддержку российских военных и их семей. А в 2025 году певица приняла участие в проекте «Музыка победы», средства от которого были направлены ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Ранее Баскова и Пригожина внесли в базу ГУР Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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