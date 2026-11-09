Трамп заявил, что может обсудить денуклеаризацию с Путиным и Си Цзиньпином
9 ноября 202606:35
Денис Хоноров
Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить денуклеаризацию на встрече с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжене.
«Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию», — указал глава государства. Трамп подтвердил, что намерен посетить Китай.
В конце прошлого года президент США заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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