Трамп заявил, что может обсудить денуклеаризацию с Путиным и Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить денуклеаризацию на встрече с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Шэньчжене.

Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации

«Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию», — указал глава государства. Трамп подтвердил, что намерен посетить Китай.

В конце прошлого года президент США заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКитайСи ЦзиньпинРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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