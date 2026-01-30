Трамп поблагодарил Россию за остановку ударов по Украине

Москва в настоящее время уже могла приостановить удары по Киеву и другим городам Украины, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Стало известно о трех сценариях развития ситуации на Украине в 2026 году

По словам американского лидера, Вашингтон благодарен РФ за это. «Мы очень это ценим», — отметил глава Белого дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «энергетическое перемирие» с Россией. Он назвал энергию основой жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

