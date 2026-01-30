Трамп поблагодарил Россию за остановку ударов по Украине
30 января 202605:02
Москва в настоящее время уже могла приостановить удары по Киеву и другим городам Украины, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
По словам американского лидера, Вашингтон благодарен РФ за это. «Мы очень это ценим», — отметил глава Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «энергетическое перемирие» с Россией. Он назвал энергию основой жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru