Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната жалуются жестокое обращение и лишение телефонов

Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната, где ранее скончались девять человек, жалуются на плохое питание, жестокое обращение и лишение телефонов, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста и правозащитника Алексея Мухина.

В интернате Прокопьевска в Кузбассе за январь умерли девять человек

Кроме того, по его словам, людей не выпускают за пределы интерната, что является незаконным лишением свободы. Пациентов заставляют убирать помещения, избивают, привязывают к кроватям.

Правозащитник указал, что с жалобами обращаются как женщины, так и мужчины. На переданными ими видео видно, что пациенты содержатся вместе в небольших помещениях минимум по пять человек, хотя в интернате есть разные отделения.

Региональные власти несут ответственность за контроль медицинских и социальных учреждений, при ЧП надо разбираться в каждом случае индивидуально, заявил НСН председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

