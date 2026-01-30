Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната жалуются жестокое обращение и лишение телефонов
Пациенты Прокопьевского психоневрологического интерната, где ранее скончались девять человек, жалуются на плохое питание, жестокое обращение и лишение телефонов, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста и правозащитника Алексея Мухина.
Кроме того, по его словам, людей не выпускают за пределы интерната, что является незаконным лишением свободы. Пациентов заставляют убирать помещения, избивают, привязывают к кроватям.
Правозащитник указал, что с жалобами обращаются как женщины, так и мужчины. На переданными ими видео видно, что пациенты содержатся вместе в небольших помещениях минимум по пять человек, хотя в интернате есть разные отделения.
Региональные власти несут ответственность за контроль медицинских и социальных учреждений, при ЧП надо разбираться в каждом случае индивидуально, заявил НСН председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
