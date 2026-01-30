Найден способ защитить от обесценивания хранящиеся у россиян 16 трлн
Эксперты обсуждают риски и перспективы «индексируемого рубля» — новой идеи для защиты сбережений россиян, сообщают «Известия».
Предложение, внесенное академиком Александром Некипеловым, предполагает создание параллельной валюты, привязанной к стоимости сырья, для накоплений и долгосрочных контрактов. Несмотря на потенциальную пользу — возможность привлечь триллионы рублей из «кубышек» населения, — критики указывают на существенные угрозы. Главные из них — возможное ослабление доверия к обычному рублю и риск невыполнения обязательств по индексации в период кризиса, что может привести к краху всей конструкции.
Фактически, как отмечают аналитики, речь идет о популяризации механизма, аналогичного инфляционным облигациям (ОФЗ-ИН), но в более простой форме. Однако «упрощение» для граждан обернется сложностями для системы: для запуска потребуются масштабные инвестиции в банковскую инфраструктуру и серьезная законодательная работа.
Ранее распространенное в соцсетях видео с заявлениями генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова об изъятии банковских вкладов россиян оказалось дипфейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Найден способ защитить от обесценивания хранящиеся у россиян 16 трлн
- Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
- Трамп поблагодарил Россию за остановку ударов по Украине
- Депутаты предложили усилить господдержку многодетных семей при погашении ипотеки
- Рекламная акция Сидни Суини вызвала в России всплеск спроса на доставку иностранного белья
- В России заведено второе дело за поиск экстремистского контента
- Зеленский подтвердил «энергетическое перемирие» с Россией
- В Евросоюзе предложили создать общую атомную бомбу для всех стран
- СМИ: Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне слухов об ударах США
- Глава аппарата Белого дома получила записку от Уиткоффа с упоминанием Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru