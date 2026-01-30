Найден способ защитить от обесценивания хранящиеся у россиян 16 трлн

Эксперты обсуждают риски и перспективы «индексируемого рубля» — новой идеи для защиты сбережений россиян, сообщают «Известия».

Предложение, внесенное академиком Александром Некипеловым, предполагает создание параллельной валюты, привязанной к стоимости сырья, для накоплений и долгосрочных контрактов. Несмотря на потенциальную пользу — возможность привлечь триллионы рублей из «кубышек» населения, — критики указывают на существенные угрозы. Главные из них — возможное ослабление доверия к обычному рублю и риск невыполнения обязательств по индексации в период кризиса, что может привести к краху всей конструкции.

Фактически, как отмечают аналитики, речь идет о популяризации механизма, аналогичного инфляционным облигациям (ОФЗ-ИН), но в более простой форме. Однако «упрощение» для граждан обернется сложностями для системы: для запуска потребуются масштабные инвестиции в банковскую инфраструктуру и серьезная законодательная работа.

Ранее распространенное в соцсетях видео с заявлениями генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова об изъятии банковских вкладов россиян оказалось дипфейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

