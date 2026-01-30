Россиянам рекомендовано заменить карты платежных систем Visa и Mastercard

По ее словам, россиянам стоит задуматься об их замене. Основной проблемой является истечение срока действия сертификатов безопасности с 1 января 2025 года. Они подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности. Именно поэтому, по словам эксперта, банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных.

Отмечается, что чем дольше используется карта, тем выше вероятность, что ее данные могут попасть в руки мошенников.

Ранее стало известно, что Центробанк РФ ожидает решения по отключению продленных карт Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

