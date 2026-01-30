Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Указ опубликован на сайте президентской администрации. Из документа следует, что действия кубинских властей направлены на нанесение вреда Вашингтону, а также на поддержку враждебных стран и террористов, которые пытаются уничтожить Америку. Трамп считает необходимым и целесообразным установить тарифную систему. Речь идет о дополнительной пошлине на товары стран, которые поставляют Кубе нефть.

Чрезвычайное положение наделяет президента полномочиями, которые обычно не разрешаются.

Резкое сокращение поставок нефти со стороны Венесуэлы и Мексики, — это очень серьезный удар по кубинской экономике, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

