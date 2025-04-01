Трамп назвал причину конфликта вокруг Украины
1 апреля 202502:03
Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Вероятно, это стало причиной начала войны», — заявил глава государства.
Ранее стало известно, что изменение основных принципов построения отношений между Москвой и Вашингтоном приведет к уничтожению Североатлантического альянса. Существование НАТО уже ставится под сомнение и в США, и в Европейском союзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru