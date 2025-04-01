Трамп назвал причину конфликта вокруг Украины

Вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Генсек НАТО прокомментировал требования России по военному присутствию альянса

«Вероятно, это стало причиной начала войны», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что изменение основных принципов построения отношений между Москвой и Вашингтоном приведет к уничтожению Североатлантического альянса. Существование НАТО уже ставится под сомнение и в США, и в Европейском союзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:НАТОУкраинаСШАДональд Трамп

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