СМИ: Подход Трампа к отношениям с Москвой уничтожит НАТО
Изменение основных принципов построения отношений между Москвой и Вашингтоном приведет к уничтожению Североатлантического альянса, сообщает портал 19fortyfive.
По данным ресурса, намерение, которого придерживается администрация президента США Дональда Трампа, заключается не только в улучшении отношений с Россией, но и в построении сотрудничества. Для этого надо уничтожить источники напряжения, среди которых конфликт вокруг Украины.
Кроме того, существование НАТО — основного источника эскалации конфликта на Украине — уже ставится под сомнение и в США, и в Европейском союзе. В статье отмечается, что американский лидер считает своим приоритетом налаживание отношений с Москвой, а не поддержание трансатлантических отношений с Европой.
Ранее стало известно, что администрация Трампа не исключает отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Брянской областью ночью сбили украинский беспилотник
- При стрельбе во Флориде погибли женщина и трое детей
- Чемезов: Отмена санкций не повлияет на производство МС-21 и SJ-100
- СМИ: Европейские чиновники удивлены частотой визитов Сийярто в Россию
- СМИ: Макрон хочет рассказать Трампу, что Европа может сделать для Украины
- СМИ: Подход Трампа к отношениям с Москвой уничтожит НАТО
- Во Владивостоке задержаны поджигатели 22 машин
- Дело о покушении на Руссо поступило в суд
- Макрон: Антироссийские санкции будут сняты при возврате к признанным границам Украины
- В Госдуме хотят проверить краски Schwarzkopf и Syoss
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru