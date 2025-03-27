СМИ: Подход Трампа к отношениям с Москвой уничтожит НАТО

По данным ресурса, намерение, которого придерживается администрация президента США Дональда Трампа, заключается не только в улучшении отношений с Россией, но и в построении сотрудничества. Для этого надо уничтожить источники напряжения, среди которых конфликт вокруг Украины.

Кроме того, существование НАТО — основного источника эскалации конфликта на Украине — уже ставится под сомнение и в США, и в Европейском союзе. В статье отмечается, что американский лидер считает своим приоритетом налаживание отношений с Москвой, а не поддержание трансатлантических отношений с Европой.

Ранее стало известно, что администрация Трампа не исключает отказа от поста верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами Североатлантического альянса в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

