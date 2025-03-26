Генсек НАТО прокомментировал требования России по военному присутствию альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса имеют право на свое усмотрение реагировать на требования России не приближать силы блока к ее границам. Он отметил, что Россия может выдвигать свои требования за столом переговоров, однако не имеет права диктовать действия стран-членов НАТО.

Рютте подчеркнул, что эти вопросы не касаются мирных переговоров по Украине. Генсек также отметил, что каждый из 32 членов альянса имеет право принимать собственные решения, и Россия не может вмешиваться в этот процесс.