Трамп надеется на заключение договора между Москвой и Киевом
10 апреля 202505:19
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что до сих пор надеется на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.
«Я хочу увидеть, как Россия и Украина заключат соглашение. Они должны заключить соглашение», — заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «тянет время» - из-за этого администрация Соединенных Штатов рассматривает агрессивное применение санкций, под которые может попасть российский «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп надеется на заключение договора между Москвой и Киевом
- СМИ: В США хотят создать фонд для борьбы с Россией
- Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожают ВСУ ракетами ЛМУР
- Россияне в мае отдохнут два раза по четыре дня
- Зеленский ответил Бессенту, что Украина — не третьесортная страна
- Трамп: США обладают самым мощным оружием, о котором никто не знает
- МОК обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпиаду-2026
- СМИ: Уничтожен главный объект Украины по производству боеприпасов
- Европа не хочет продлевать торговые льготы для Киева
- Трамп не исключил, что встретится с Путиным
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru