Трамп надеется на заключение договора между Москвой и Киевом

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что до сих пор надеется на заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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«Я хочу увидеть, как Россия и Украина заключат соглашение. Они должны заключить соглашение», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «тянет время» - из-за этого администрация Соединенных Штатов рассматривает агрессивное применение санкций, под которые может попасть российский «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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