СМИ: В США хотят создать фонд для борьбы с Россией

По данным агентства, инициатива направлена на борьбу с российским «теневым флотом», который используется для обхода международных санкций. Об этом говорится в сенатском законопроекте. Новый фонд также нужен Вашингтону для обмена, что позволит преследовать лиц, занимающихся «нелегальной» транспортировкой нефти.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин «тянет время» - из-за этого администрация Соединенных Штатов рассматривает агрессивное применение санкций, под которые может попасть российский «теневой флот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

