Эксперт раскрыл, как изменились пенсии по старости в России

Пенсии по старости в России за прошедший год выросли почти на 8,5%, а средняя прибавка составила около 2 тысяч рублей. Соответствующие данные в беседе с «ФедералПресс» привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, на середину 2026 года средний размер пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей. За год выплаты увеличились более чем на 2 тысячи рублей, причем темпы роста оказались заметно выше инфляции предыдущего года.