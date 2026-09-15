Эксперт раскрыл, как изменились пенсии по старости в России
Пенсии по старости в России за прошедший год выросли почти на 8,5%, а средняя прибавка составила около 2 тысяч рублей. Соответствующие данные в беседе с «ФедералПресс» привел кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам эксперта, на середину 2026 года средний размер пенсии по старости превышает 27 тысяч рублей. За год выплаты увеличились более чем на 2 тысячи рублей, причем темпы роста оказались заметно выше инфляции предыдущего года.
«На 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости составляет 27 224,3 рубля. За год пенсии по старости выросли на 8,47%», — пояснил Балынин.
Позитивную динамику специалист связывает с январской индексацией страховых пенсий на 7,6%, что превысило уровень инфляции 2025 года.
Дополнительный рост обеспечивает ежегодный августовский перерасчет для работающих пенсионеров, который производится автоматически на основе накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал RT о том, что осенью 2026 года у нескольких категорий пенсионеров выплаты могут увеличиться.
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