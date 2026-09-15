Глава Минздрава предрек рост числа онкобольных в России
Риск развития онкологических заболеваний продолжит неуклонно расти на фоне общего увеличения продолжительности жизни. Соответствующий прогноз во вторник,15 сентября, озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко на Международном форуме «Ради жизни», передает РЕН ТВ.
По словам министра, глобальные мировые процессы неизбежно повлияют на медицинскую статистику. «На ближайшие 25 лет в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», — указал чиновник.
Экспертные оценки подтверждают тревожные ожидания руководства здравоохранения. Согласно прогнозам специалистов, в течение следующих 20-30 лет общая распространенность онкопатологий среди населения может увеличиться примерно в два раза.
Ранее онколог предупредила россиян, что полученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать рак кожи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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