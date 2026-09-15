Глава Минздрава предрек рост числа онкобольных в России

По словам министра, глобальные мировые процессы неизбежно повлияют на медицинскую статистику. «На ближайшие 25 лет в связи с увеличением продолжительности жизни и рядом тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», — указал чиновник.

Экспертные оценки подтверждают тревожные ожидания руководства здравоохранения. Согласно прогнозам специалистов, в течение следующих 20-30 лет общая распространенность онкопатологий среди населения может увеличиться примерно в два раза.

Ранее онколог предупредила россиян, что полученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать рак кожи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

