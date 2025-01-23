Херш заявил, что Трамп осознал поспешность заявлений о сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп осознает, что его прежние заявления о скором заключении мирного соглашения по Украине были поспешными, заявил американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье.

По данным Херша, переговоры между Москвой и Киевом действительно продолжаются, и стороны приблизились к соглашению. Однако, по словам источника, близкого к переговорам, президент Украины Владимир Зеленский старается избежать впечатления, что возможные уступки выглядят как капитуляция.