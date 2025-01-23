Херш заявил, что Трамп осознал поспешность заявлений о сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп осознает, что его прежние заявления о скором заключении мирного соглашения по Украине были поспешными, заявил американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье.
По данным Херша, переговоры между Москвой и Киевом действительно продолжаются, и стороны приблизились к соглашению. Однако, по словам источника, близкого к переговорам, президент Украины Владимир Зеленский старается избежать впечатления, что возможные уступки выглядят как капитуляция.
При этом Трамп и его команда опасаются, что поспешное урегулирование конфликта может быть воспринято как слабость и усилить влияние Москвы. В связи с этим, по данным Херша, новый курс Вашингтона может предусматривать усиление давления на Россию, в том числе через увеличение военных расходов стран НАТО.
Один из рассматриваемых вариантов — повышение оборонных взносов альянса до 5% от ВВП, что, как считают в окружении Трампа, способно изменить баланс сил в переговорах, передает «Радиоточка НСН».
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