СМИ: Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

Президент США также дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о «готовности заключить сделку» касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп осознает, что его прежние заявления о скором заключении мирного соглашения по Украине были поспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

