СМИ: Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что желает «немедленно» встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

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Президент США также дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о «готовности заключить сделку» касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

Ранее стало известно, что Трамп осознает, что его прежние заявления о скором заключении мирного соглашения по Украине были поспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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