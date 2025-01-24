СМИ: Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно
24 января 202500:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что желает «немедленно» встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Reuters.
Президент США также дал понять, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему о «готовности заключить сделку» касательно урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.
Ранее стало известно, что Трамп осознает, что его прежние заявления о скором заключении мирного соглашения по Украине были поспешными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru