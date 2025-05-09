Трамп хочет ввести санкции в случае отказа от прекращения огня на Украине

США могут ввести санкции, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон, сообщил в социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Началось перемирие ко Дню Победы, но обстрелы со стороны ВСУ продолжились

Он выразил надежду, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня между Москвой и Киевом.

Также Трамп призвал к прекращению огня на Украине на 30 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУкраинаРоссияДональд Трамп

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