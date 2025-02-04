Премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал увеличить помощь Украине в целях стабилизации фронта. Об этом сообщает Politico.

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«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать оборону Украины. Это означает стабилизацию линии фронта, предоставление необходимого им снаряжения и обучение», — заявил премьер.

По словам Стармера, в этом году Лондон окажет Киеву «большую военную поддержку, чем когда-либо прежде». При этом премьер потребовал от Европы активизировать усилия по предоставлению помощи Украине.

Между тем Япония сообщила о планах отправить Киеву около 30 военных вездеходов и небольших грузовиков, применяемых силами самообороны страны, пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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