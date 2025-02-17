СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля

Переговоры Москвы и Вашингтона по Украине пройдут 18 февраля в Эр-Рияде, сообщает «Коммерсант».

Со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Ранее стало известно, что США не гарантировали Украине участие в переговорах с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияСаудовская Аравия

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