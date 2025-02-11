СМИ: Трамп и Путин перестанут считаться с Зеленским на переговорах
Главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут ориентироваться на лидера Украины Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта, сообщает CNN.
По данным телеканала, Зеленский вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении [Путин и Трамп] не разделяют всеобщего восхищения, которым президент Украины пользовался на Западе на протяжении трех лет. Требование американских властей о необходимости проведения выборов на Украине, о котором ранее сообщил спецпредставитель США по Украине Кит, говорит о том, что США планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса. При этом подписывать саму сделку будет уже новый президент Украины.
Ранее Келлог заявил, что Украина должна быть готова к проведению выборов даже во время боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп: Урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции
- СМИ: Среди вооружения «Хезболлах» нашли посылки USAID
- СМИ: Трамп и Путин перестанут считаться с Зеленским на переговорах
- СМИ: Келлог не планирует посещать Москву в ходе европейского турне
- Алексея Кортнева призвали признать иноагентом
- СМИ: Келлог скоро обнародует варианты завершения конфликта на Украине
- СМИ: Причиной закрытия магазинов «Светофор» стало просроченное мясо
- Поддубный: События под Курском должны приводить Украину в ужас
- Вот и всё: США приостановили разработку мирного плана по Украине
- В ДТП в Ростовской области погиб сотрудник ДПС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru