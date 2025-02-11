СМИ: Трамп и Путин перестанут считаться с Зеленским на переговорах

По данным телеканала, Зеленский вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении [Путин и Трамп] не разделяют всеобщего восхищения, которым президент Украины пользовался на Западе на протяжении трех лет. Требование американских властей о необходимости проведения выборов на Украине, о котором ранее сообщил спецпредставитель США по Украине Кит, говорит о том, что США планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса. При этом подписывать саму сделку будет уже новый президент Украины.

Ранее Келлог заявил, что Украина должна быть готова к проведению выборов даже во время боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

