Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине вопреки «спорному» Донбассу
Трамп опроверг договоренности США и России о принадлежности Донбасса, но заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. На этом фоне коррупционные дела в Киеве связывают с давлением на Зеленского.
Американский лидер вновь выступил с оптимистичными прогнозами в отношении украинского конфликта. Конфликт России и Украины близок к окончанию, заявил Дональд Трамп на пресс-конференции перед отправкой в Китай.
«Я думаю, что завершение конфликта на Украине уже очень близко», - сказал он журналистам, не уточнив детали и причины, почему он так считает.
При этом глава Белого дома заверил, что США в любом случае готовы продолжать оказывать содействие для разрешения этого кризиса.
ТРАМП И ПУТИН ЗАВЕРШАЮТ
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о возможной поездке в Россию в этом году, американский президент заявил, что он сделает все возможное, что от него потребуется.
«Я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной», — добавил он, заявив, что ему уже удалось урегулировать восемь различных конфликтов.
При этом Трамп заявил, что не достиг единого понимания с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу.
Несмотря на то, что Трамп уже неоднократно заявлял о приближении сделки между Россией и Украиной, в этот раз все выглядит более серьезно, так как о завершении конфликта заговорил не только он.
Во время пресс-подхода 9 мая российский лидер Владимир Путин также заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине.
Он подчеркнул, что еще в Стамбуле в 2022 года делегации достигли договоренностей. После этого, по его словам, ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и заявил, что Украина не может подписывать такие исторические документы с «пистолетом у виска».
Путин также допустил проведение переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в России или в третьей стране, но только после достижения окончательных договоренностей «на длительную историческую перспективу».
Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна поставить точку в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее выразил готовность встретиться с украинским политиком для переговоров в Москве, а также «в любой другой точке».
«Но в любой... точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс», - отметил Песков.
При этом днем ранее Владимир Путин принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».
«Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода", как только что было сказано, еще советского производства», - отметил глава государства.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что боевые действия на Украине могут остановиться «в любой момент».
По его словам, для этого украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует «взять на себя ответственность и принять необходимое решение».
«Какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно», — подчеркнул представитель Кремля.
ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНСКОГО
Исходя из заявлений США и России, сделка по Украине близится к завершению, но главным камнем преткновения выступает Владимир Зеленский. На этом фоне бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель накануне дала разгромное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором раскрыла неприятные факты про Владимира Зеленского. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Политологи сошлись во мнении, что все это не было случайностью.
Обвинение и обыски у бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака стали неожиданностью, так как это не внутренняя борьба, а команда из Вашингтона, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«События с Ермаком, судя по видео, были неожиданными, то есть, кто-то «ударил в бубен», а мог ударить только Вашингтон, пришли к Ермаку по вопросу, который среди всех прочих сотый. Понятно, что антикоррупционные снаряды все ближе к дому Зеленского. Это команда из Вашингтона, это не НАБУ. Параллельно выходит интервью Мендель. Конечно, она была свидетелем многих вещей, я думаю, что она еще много деталей раскроет. Все это давление американцев на Зеленского. Я думаю, что после этого Зеленский – политический покойник», - отметил он.
Если украинский президент Владимир Зеленский не пойдет на сдачу Донбасса, уголовное дело могут завести и против него, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
«Американцы пытаются сделать Украину более сговорчивой, чтобы она приняла основные условия, которые были согласованы американцами с нами, в частности, сдача Донбасса. Если Зеленский на это не пойдет, я не исключаю заведение уголовного дела в отношении самого Зеленского. Американцы закручивают гайки против него, что очевидно. Он решил пойти на конфликт с американцами, они такого не прощают», - заключил собеседник НСН.
Так, Мендель в интервью Такеру Карлсону заявила, что Зеленский «разыгрывает бедняка в дешевом свитере», а на самом деле никогда и ничего не делает бесплатно. По ее словам, Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.
По ее словам, Зеленский – одно из самых больших препятствий на пути к миру.
«В правительстве Зеленского есть люди, которые на самом деле хотят мира, но он будет делать всё и постоянно менять свою позицию, чтобы получить больше денег от войны», - указала она.
По ее словам, Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Киев не вступит в НАТО. Также, по ее данным, украинский президент был готов отказаться от Донбасса еще в 2022 году.
Горячие новости
- Трамп анонсировал завершение конфликта на Украине вопреки «спорному» Донбассу
- Умер бывший игрок НБА Джейсон Коллинз
- В США потерпел крушение учебный самолет
- Силы ПВО сбили над Россией 286 украинских беспилотников
- Концерт Metallica вызвал землетрясение в Греции
- СМИ: Системой нелегальных таксистов пользуются более 22 млн россиян
- Бюджет РФ получил свыше 52 млрд рублей от «налога на богатых»
- СМИ: Бывший замглавы Минприроды Буцаев объявлен в розыск
- СМИ: Иран отказался вести переговоры с США без выполнения пяти условий
- Исследование: Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет