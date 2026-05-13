ТРАМП И ПУТИН ЗАВЕРШАЮТ

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о возможной поездке в Россию в этом году, американский президент заявил, что он сделает все возможное, что от него потребуется.

«Я думаю, что мы придем к урегулированию между Россией и Украиной», — добавил он, заявив, что ему уже удалось урегулировать восемь различных конфликтов.

При этом Трамп заявил, что не достиг единого понимания с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу.

Несмотря на то, что Трамп уже неоднократно заявлял о приближении сделки между Россией и Украиной, в этот раз все выглядит более серьезно, так как о завершении конфликта заговорил не только он.

Во время пресс-подхода 9 мая российский лидер Владимир Путин также заявил, что дело идет к завершению конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что еще в Стамбуле в 2022 года делегации достигли договоренностей. После этого, по его словам, ему позвонил президент Франции Эммануэль Макрон и заявил, что Украина не может подписывать такие исторические документы с «пистолетом у виска».

Путин также допустил проведение переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в России или в третьей стране, но только после достижения окончательных договоренностей «на длительную историческую перспективу».

Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна поставить точку в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее выразил готовность встретиться с украинским политиком для переговоров в Москве, а также «в любой другой точке».

«Но в любой... точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс», - отметил Песков.

При этом днем ранее Владимир Путин принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».