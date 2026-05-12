Подписывать некому: Почему Вашингтон «не убирает» Зеленского

Владимир Олейник заявил НСН, что Зеленский является ключевой фигурой и препятствием для того, чтобы подписать мирное соглашение.

Если убрать Владимира Зеленского любым способом, некому будет принимать решения от лица Украины, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель накануне дала разгромное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором раскрыла неприятные факты про Владимира Зеленского. В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Олейник связал это с давлением США.

Сигналы от США? Дело против Ермака совпало с разгромным интервью про Зеленского

«На Украине сейчас происходит целый комплекс событий, включая коррупционный скандал. Следующий шаг – избрание меры для Ермака, его могут и арестовать. Он может дать показания против Зеленского. Это команда из Вашингтона, это не НАБУ. Когда это все «рванет», Зеленский станет главным препятствием. Если его убрать любым способом, некому больше принимать решения. По Конституции следующим исполнителем и принимающим решения является председатель парламента Стефанчук, а это никто и звать его никак. Были более солидные и более авторитетные люди, но уже нет. Кто может взять на себя ответственность? Премьер-министр? Она тоже никто. Поэтому Зеленский является ключевой фигурой и препятствием для того, чтобы подписать мирное соглашение. За ним стоят Лондон и Брюссель, вот чем он пользуется», - отметил он.

Ранее социолог и политолог Евгений Копатько заявил, что предпосылок к значимым политическим переменам, как под давлением Запада, так и из-за влияния внутренних сил, на Украине в настоящий момент нет.

ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
