Под Хабаровском вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, проводится проверка. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Отмечается, что ЧП произошло 15 мая около 11 часов по местному времени (04.00 мск) при посадке воздушного судна перевозчика АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» после выполнения авиационных работ.
«Допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна», – указали в прокуратуре.
Экипаж вертолета и служебные пассажиры не пострадали. Причины инцидента выясняются.
Ранее в Усинске совершил жесткую посадку пассажирский вертолет с вахтовиками. На борту находились 24 человека, десять получили травмы, напоминает Ura.ru.
