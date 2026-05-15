В Ливии футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра
Футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра Ливии в ходе беспорядков, начавшихся в Триполи после футбольного матча. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Отмечается, что беспорядки начались после игры на стадионе «Тархуна» в одноименном городе неподалеку от Триполи. В ходе матча арбитр решил не назначать пенальти одной из команд, на стадионе начались стычки, после которых толпа вышла на улицу.
Некоторые фанаты добрались до офиса премьер-министра. Участники беспорядков устроили поджог. Правительство Ливии пока не прокомментировало происшествие.
Ранее в Мексике произошли беспорядки и поджоги после ликвидации наркобарона Эль Менчо, напоминает Ura.ru.
