В Ливии футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра

Футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра Ливии в ходе беспорядков, начавшихся в Триполи после футбольного матча. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что беспорядки начались после игры на стадионе «Тархуна» в одноименном городе неподалеку от Триполи. В ходе матча арбитр решил не назначать пенальти одной из команд, на стадионе начались стычки, после которых толпа вышла на улицу.

Некоторые фанаты добрались до офиса премьер-министра. Участники беспорядков устроили поджог. Правительство Ливии пока не прокомментировало происшествие.

