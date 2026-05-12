ДЕЛО ЕРМАКА

Согласно заявлению НАБУ и САП, правоохранители раскрыли организованную группу, участвовавшую в легализации 460 млн гривен (свыше $10,4 млн) при реализации проектов элитного строительства в Киевской области. Обвинение предъявлено одному из фигурантов — экс-главе президентского офиса. Уголовное производство возбуждено по статье 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

Сам Ермак все отрицает, журналистам он заявил, что у него только одна квартира и один автомобиль.

Напомним, что Зеленский объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Тогда СМИ сообщали, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании в отношении которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины. Зеленский утверждал, что уволил Ермака по его собственному желанию, и что это никак не связано с коррупционным скандалом.

Давление на экс-главу офиса Андрея Ермака открывает доступ к данным о коррупции самого Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Поэтому сейчас оказание давления на Андрея Ермака — это прямой доступ к огромному массиву информации, связанной с деятельностью самого Владимира Зеленского, которая является абсолютно не чистой», - передает ТАСС его слова.

По его мнению, Зеленский, проигнорировав ранние сигналы США, что и привело к такой «шумихе».

Еще в ноябре прошлого года The New York Times писала, что обыски, которые провели агенты НАБУ у приближенных Зеленского стали ответом на политику главы киевского режима. Издание отмечает, что уголовные дела получили развитие из-за попыток украинского президента взять под контроль НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Американские журналисты также напомнили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс еще в феврале 2025-го призывал Украину провести новые выборы. По их мнению, антикоррупционный скандал может быть связан именно с этим желанием.

ДЕТАЛИ ОТ МЕНДЕЛЬ

Примечательно, что разгар следственных действий совпал с интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону. В нем она заявила, что Зеленский «разыгрывает бедняка в дешевом свитере», а на самом деле никогда и ничего не делает бесплатно. Мендель рассказала, что люди из окружения Зеленского фактически получали незаконный процент от ряда госпрограмм. По ее словам, Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.