Сигналы от США? Дело против Ермака совпало с разгромным интервью про Зеленского
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель раскрыла неприятные факты про президента на фоне обвинения его ближайшего соратника в коррупции.
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель накануне дала разгромное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором раскрыла неприятные факты про Владимира Зеленского.
В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение бывшему руководителю офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Политологи уверены, что эти два «совпадения» не смогут пройти незаметно для самого Зеленского, который всячески пытался «замять» коррупционный скандал в его ближайшем кругу.
ДЕЛО ЕРМАКА
Согласно заявлению НАБУ и САП, правоохранители раскрыли организованную группу, участвовавшую в легализации 460 млн гривен (свыше $10,4 млн) при реализации проектов элитного строительства в Киевской области. Обвинение предъявлено одному из фигурантов — экс-главе президентского офиса. Уголовное производство возбуждено по статье 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.
Сам Ермак все отрицает, журналистам он заявил, что у него только одна квартира и один автомобиль.
Напомним, что Зеленский объявил об отставке главы своего офиса вечером 28 ноября, утром того же дня у Ермака прошли обыски. Тогда СМИ сообщали, что Ермак причастен к коррупционным схемам в энергетическом секторе, о расследовании в отношении которых объявило Национальное антикоррупционное бюро Украины. Зеленский утверждал, что уволил Ермака по его собственному желанию, и что это никак не связано с коррупционным скандалом.
Давление на экс-главу офиса Андрея Ермака открывает доступ к данным о коррупции самого Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Поэтому сейчас оказание давления на Андрея Ермака — это прямой доступ к огромному массиву информации, связанной с деятельностью самого Владимира Зеленского, которая является абсолютно не чистой», - передает ТАСС его слова.
По его мнению, Зеленский, проигнорировав ранние сигналы США, что и привело к такой «шумихе».
Еще в ноябре прошлого года The New York Times писала, что обыски, которые провели агенты НАБУ у приближенных Зеленского стали ответом на политику главы киевского режима. Издание отмечает, что уголовные дела получили развитие из-за попыток украинского президента взять под контроль НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Американские журналисты также напомнили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс еще в феврале 2025-го призывал Украину провести новые выборы. По их мнению, антикоррупционный скандал может быть связан именно с этим желанием.
ДЕТАЛИ ОТ МЕНДЕЛЬ
Примечательно, что разгар следственных действий совпал с интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель Такеру Карлсону. В нем она заявила, что Зеленский «разыгрывает бедняка в дешевом свитере», а на самом деле никогда и ничего не делает бесплатно. Мендель рассказала, что люди из окружения Зеленского фактически получали незаконный процент от ряда госпрограмм. По ее словам, Зеленский сам одобряет схемы по отмыванию денег.
«Думаете, Зеленский и его семья разбогатели с начала конфликта? Они всегда были богаты. А он играет роль бедняка в своей дешевой одежде… Я встречалась с ветераном политики, он признался: «Я знаю Зеленского много лет. Он никогда и пальцем не пошевелил бесплатно», - рассказала она.
Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак являются злобными и крайне параноидальными нарциссами, заявила Юлия Мендель.
«У Зеленского было видение, а у Ермака - инструменты для реализации этого видения. Это было не про политику или политические решения. Речь шла скорее о том, чего они хотели для себя… они создают ощущение, будто очень много работы и все работают, но ничего при этом не делается», - сказала она.
По ее словам, Зеленский – одно из самых больших препятствий на пути к миру.
«В правительстве Зеленского есть люди, которые на самом деле хотят мира, но он будет делать всё и постоянно менять свою позицию, чтобы получить больше денег от войны», - указала она.
Мендель отметила, что для Зеленского «прекращение войны — это политическое самоубийство».
ЗАВИСИМОСТЬ, НАТО И ДОНБАСС
Также Мендель прокомментировала распространенную информацию о наркозависимости украинского лидера как «секрет Полишинеля». Мендель уточнила, что лично не становилась свидетелем употребления запрещенных веществ, однако общалась с людьми, которые якобы наблюдали подобные ситуации.
Экс-представитель офиса президента рассказала, что в период совместной работы Зеленский мог уединиться в ванной комнате на 15 минут, после чего выходил оттуда «совершенно другим человеком».
Она также напомнила о случае во время предвыборной кампании, когда кандидат добровольно прошел тест на наркотики, однако клиника принадлежала его другу, а результаты анализов оказались датированы не тем днем.
Более того, она назвала Зеленского диктатором, указав на возможное умственное расстройство.
«Любой, кто критикует Зеленского - просто «пророссийский» и «прокремлевский». Вы – «прокремлевский». Я стану «прокремлевской» после этого интервью», - указала Мендель.
Она возмутилась, что судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и бывший президент США Джо Байден.
По ее словам, Зеленский в ходе частного разговора с российским лидером России Владимиром Путиным в 2019 году обещал, что Киев не вступит в НАТО. Она указала, что была в числе немногих людей, присутствовавших на той встрече в декабре в Париже. Тогда Зеленский сказал, что Украина никогда не была близка к НАТО, отметила Мендель.
Также, по ее данным, украинский президент был готов отказаться от Донбасса еще в 2022 году.
«Я разговаривал с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они почти достигли соглашения. Очень важно то, что Зеленский лично согласился отказаться от Донбасса, и в тот момент я была шокирована», — заявила она.
Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины два года — с июня 2019 по июнь 2021 года. В команде Зеленского Мендель в основном курировала вопросы его взаимодействия с иностранными СМИ, включая американские.
Свой уход из команды Зеленского Мендель объясняла проблемами со здоровьем, она жаловалась на высокие нагрузки и круглосуточную работу. Однако СМИ писали, что на увольнении настаивала первая леди Елена Зеленская, так как ходили слухи о романе президента с Мендель. Также ходили слухи, что она не ладила с ближайшим соратником главы государства Ермаком.
