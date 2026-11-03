Бастрыкин назвал число россиян, живущих в аварийном жилье
Более миллиона человек в настоящий момент живут в России в непригодных помещениях. Как сообщает RT, об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В ходе совещания по вопросам уголовно-правовой защиты прав граждан, проживающих в аварийном жилье, он указал, что из них почти 400 тысяч человек ожидают расселения уже более пяти лет.
Бастрыкин также указал, что за истекший период текущего года в отношении более 250 обвиняемых в суды передано более 200 уголовных дел о преступлениях, которые связаны с нерасселением из аварийного жилья.
«Работу на этом направлении необходимо проводить без проволочек, чётко, с максимальным приложением усилий... отстаивая интересы потерпевших, особенно лиц из социально уязвимых категорий», - подчеркнул он.
Ранее в Перми обрушилась часть стены аварийного дома. В администрации города указали, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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