Бастрыкин назвал число россиян, живущих в аварийном жилье

В ходе совещания по вопросам уголовно-правовой защиты прав граждан, проживающих в аварийном жилье, он указал, что из них почти 400 тысяч человек ожидают расселения уже более пяти лет.

Бастрыкин также указал, что за истекший период текущего года в отношении более 250 обвиняемых в суды передано более 200 уголовных дел о преступлениях, которые связаны с нерасселением из аварийного жилья.

«Работу на этом направлении необходимо проводить без проволочек, чётко, с максимальным приложением усилий... отстаивая интересы потерпевших, особенно лиц из социально уязвимых категорий», - подчеркнул он.

Ранее в Перми обрушилась часть стены аварийного дома. В администрации города указали, что, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

